جدة - نرمين السيد - تقدم قناة إكسترا نيوز، بثا مباشرا لوصول المصريين القادمين من السودان إلى مطار شرق القاهرة.



جدة - نرمين السيد - تقدم قناة إكسترا نيوز، بثا مباشرا لوصول المصريين القادمين من السودان إلى مطار شرق القاهرة. يأتى ذلك بعد نجاح السلطات المصرية فى إجلائهم من السودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول المصريين القادمين من السودان إلى مطار شرق القاهرة (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.