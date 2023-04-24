أخبار مصرية

عائد من السودان: نحمد الله على الأمن والأمان ونشكر الرئيس السيسي والقوات المسلحة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 07:27 مساءً - قال أحد العائدين من السودان، إنه يعمل موظفا دوليا في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومقيم في السودان منذ عامين ونصف العام.

 

وقال خلال لقائه بقناة إكسترا نيوز: "منذ بداية الأحداث، تواصلنا مع السفارة المصرية، ومع السفير بشكل مباشر، وكانت النصيحة الأولى توفير مياه وطعام وعدم نزول الشارع والاحتماء في المنازل، ونحن التزمنا خطوة بخطوة".

 

وأضاف: "وصلنا لمرحلة ضرورة النزول، ولكن أسفل المنزل كان الأمر خطير، فتواصلنا مع السفارة، فنصحتنا بالتوجه بشكل هادئ إلى بورسودان".

 

وتابع: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، لمجهوداتهم داخل وخارج مصر، فالسفارة كانت تطمئنا وتابعت معنا خطوة بخطوة".

 

وقال: عندما نرى الأوضاع في الدول الأخرى، نشكر الله على ما تنعم به مصر من أمن وأمان".

 

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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