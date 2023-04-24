مصرى قادم من السودان: شكرا فخامة الرئيس.. تقديرك لينا محط أنظار العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه مع مراسلة إكسترا نيوز، أنهم عاشوا تجربة صعبة لأنها تتعلق بحياتهم، متابعا: "الحمد الأمور عدت على خير، وبنشكر الدولة المصرية على اهتمامها بينا، وإنها وفرت كل سبل الراحة عشان نصل البلد سالمين".

وأوضح أن سفير مصر فى الخرطوم كان على تواصل مع الجالية المصرية باستمرار، متابعا: "كان بيتواصل بنفسه معانا".

واستطرد: "بشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بينا وأنه خصص وقت وجهد لإعادتنا، كما نشكر رئيس الوزراء ووزير الدفاع".

ووجه رسالة قائلا: "شكرا فخامة الرئيس أنت فى قلبنا، تقديرك لينا محط أنظار العالم".