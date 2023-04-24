مصرى قادم من السودان: ربنا يخلى جيشنا.. إحنا فى نعمة كبيرة

جدة - نرمين السيد - قال أحد المصريين القادمين من السودان، بعد وصوله إلى مطار شرق القاهرة: "من بداية الأحداث تواصلنا مع السفارة المصرية، وكانت النصيحة الأولى منهم إننا مننزلش الشارع ونشترى أكل وميا".





وأضاف خلال لقائه مع مراسلة إكسترا نيوز، أن الأوضاع فى الخرطوم لم تكن آمنة لذا تم نقلهم إلى مكان آمن فى بورسودان، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة. وتابع: "السفارة كانت معانا خطوة بخطوة ونفذت وعهدها، وربنا يخلى الجيش المصرى إحنا فى نعمة كبيرة".

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