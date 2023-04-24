سيدة قادمة من السودان: شكرا للرئيس السيسى وجيش مصر

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال لقائها مع مراسلة إكسترا نيوز، أن جميع الإجراءات كانت سهلة وبسيطة، متابعة: "الكل كان ذوق وأخلاق وبيخدمونا فى كل حاجة".
وأوضحت أنه كان هناك خدمات طبية على الطائرة التى تقلهم إلى مصر، متابعة: "الجيش مقصرش معانا، تحيا مصر بجد"، لافتة إلى أنها كانت تقيم مع زوجها منذ 10 سنوات.
ووجهت رسالة قائلة: "بجد شكرا للرئيس السيسى وجيش مصر وتحيا مصر".
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