الشرقاوى: مصر أعادت بناء قواتها المسلحة والشرطة لحماية أمنها القومى

جدة - نرمين السيد - قال اللواء رأفت الشرقاوى، الخبير الأمنى، إن مصر لها علاقات وطيدة وشراكة طيبة وصداقات مع كل دول العالم، ولم تقف فى يوم من الأيام معتدية أو باغية على دولة أخرى والتاريخ يشهد بذلك.





وأضاف الشرقاوى، أن الدولة المصرية دولة عريقة وصاحبة حضارة منذ بداية التاريخ تزيد عن سبعة آلاف سنة، بل وكانت وما تزال وستكون نبراسا للعالم أجمع، فالحكمة أن تعمل كل الدول كما عملت الدولة المصرية فى التسع سنوات الماضية. لافتا إلى أن مصر أعادت بناء قواتها المسلحة والشرطة بأحدث المعدات ليس للاعتداء على أحد، ولكن لحماية مقدراتها ضد أى معتدى أو باغى. وأوضح أن مصر تعرضت إلى محاولات طمس الهوية والقضاء عليها وعلى الدول العربية بدعوى الربيع العربى فى 2011 بتدبير من أعداء مصر وبمشاركة الجماعة المحظورة الضالة والمضلة لاستشعارها الخطر من دورها المحورى فى المنطقة وتأثيرها على صناع القرارات فى العالم والمنطقة، منوها بأن هناك علامات على جبين كل وطن تمثل أعياد لن ينساها التاريخ لرجال القوات المسلحة.

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