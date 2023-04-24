مراسل إكسترا نيوز: استمرار جهود إعادة المصريين من السودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال عوض الغنام، خلال تواجده فى معبر "أرقين" الحدودى، على الحدود المصرية السودانية، إن الأجهزة المعنية تعمل على إجلاء المصريين من السودان، وتواصل السفارة المصرية والقنصليات بالسودان عمليات التنسيق لتأمين عملية إجلاء المصريين تباعا، بعدما نجحت جهود الإجلاء البرى لـ436 من المصريين بالسودان.

يأتى هذا فى الوقت الذى نوهت فيه قناة "إكسترا نيوز"، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتابع عن كثب تطورات نقل المصريين من السودان.