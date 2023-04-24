الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أوفدت وزارة الداخلية قافلة للمواطنين من قاطنى حى الأسمرات بمنطقة المقطم بالقاهرة، حيث تم توزيع عبوات كعك بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك. يأتى ذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين. وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

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