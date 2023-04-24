شكرى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا حول الأوضاع بالسودان

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع فى السودان، حيث أعربت الوزيرة الكندية عن بالغ القلق تجاه الأوضاع الأمنية المتدهورة فى السودان وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السودانى والجاليات الأجنبية فى السودان. كما أبدت تطلعها للتعرف على تقييم الجانب المصرى للوضع الحالى، وجهود مصر لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى استعرض خلال الاتصال الجهود التى تضطلع بها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والاتصالات التى تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً فى هذا الشأن، بما فى ذلك تنسيق ووحدة الرسائل التى يتم توجيهها إلى الأطراف السودانية وضرورة الحيلولة دون تدخل أية أطراف خارجية بشكل يؤجج الصراع الجارى.

هذا، وقد اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة الراهنة.