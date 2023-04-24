جدة - نرمين السيد - وتوافد المواطنون بدءا من ساعات الصباح الباكر على حديقة الحيوان بالجيزة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والاستمتاع بالطبيعة وبالحيوانات المتنوعة بالحديقة. وتتميز حديقة الحيوان بالجيزة بالتنوع فى الحياة البرية، حيث تضم 4281 فصيلة من الحيوانات والطيور والزواحف، من ضمنها 3 آلاف نوع من الطيور و369 نوعا من الزواحف وباقى السلالات من الثدييات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال شديد من المواطنين على حديقة الحيوان فى رابع أيام العيد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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