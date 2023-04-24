مصر للطيران تنقل منتخب نيجيريا للمشاركة بكأس أمم أفريقيا تحت 17سنة بالجزائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 04:30 مساءً - سيرت مصر للطيران اليوم الإثنين، رحلة خاصة إلى الجزائر، لنقل بعثة منتخب نيجريا لكرة القدم، والذى يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجزائر تحت 17 سنة.

وحسب بيان مصر للطيران، يأتى ذلك تأكيدا لمكانة الشركة الوطنية داخل أفريقيا وعلي مستوي الخدمات التي تقدمها سيرت مصرللطيران الرحلة الخاصة رقم MS3098 .

وقد أقلعت من مطار القاهرة فجر اليوم إلي الجزائر، بعثة منتخب نيجيريا لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجزائر تحت 17 سنة .

ووصل المنتخب النيجيري علي رحلة مصرللطيران رقم MS878 القادمة من أبوجا إلى القاهرة ومنها علي متن رحلة خاصة إلى الجزائر .

وأعرب مسئولو المنتخب النيجيري عن شكرهم لمصرللطيران لمستوي الخدمة المتميز والتنظيم الجيد للرحلة .