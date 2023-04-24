وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية كندا حول تطورات الأوضاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 04:30 مساءً - تلقى السيد سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين ٢٤ أبريل الجاري، من وزيرة خارجية كندا "ميلاني چولي"، وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أعربت الوزيرة الكندية عن بالغ القلق تجاه الأوضاع الأمنية المتدهورة في السودان وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والجاليات الأجنبية في السودان. كما أبدت تطلعها للتعرف على تقييم الجانب المصري للوضع الحالي، وجهود مصر لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً في هذا الشأن، بما في ذلك تنسيق ووحدة الرسائل التي يتم توجيهها إلى الأطراف السودانية وضرورة الحيلولة دون تدخل أية أطراف خارجية بشكل يؤجج الصراع الجاري.

هذا، وقد اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة الراهنة.