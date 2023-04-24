القاهرة الإخبارية تبرز جهود مصر لإجلاء رعاياها من السودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقام مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية فى معبر أرقين، باستعراض جهود مصر لإجلاء رعايات من السودان إلى القاهرة. وأكد مصطفى عبد الفتاح، أن هناك تسهيلات عديدة فى إجراءات الدخول، فى معبر أرقين. معبر أرقين يقع على الحدود المصرية السودانية على بعد 850 كيلومترًا شمال العاصمة السودانية الخرطوم، ويعد من أهم المنافذ التجارية التى تربط بين مصر وإفريقيا، ويعتبر من أهم المنافذ بين مصر والسودان، إذ يلعب دورًا فى حركة نقل البضائع والركاب منذ افتتاحه قبل 6 سنوات.

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