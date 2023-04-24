القاهرة الإخبارية: السماح بعبور الحافلات من السودان إلى مصر خلال ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل القاهرة الإخبارية، مصطفى عبد الفتاح، فى حديثه للقناة منذ قليل، إن سيتم السماح بعبور الحافلات من السودان إلى الأراضى المصرية خلال ساعة.

وأكد مصطفى عبد الفتاح، أن هناك تسهيلات عديدة فى إجراءات الدخول، فى معبر أرقين.

معبر أرقين يقع على الحدود المصرية السودانية على بعد 850 كيلومترًا شمال العاصمة السودانية الخرطوم، ويعد من أهم المنافذ التجارية التى تربط بين مصر وإفريقيا، ويعتبر من أهم المنافذ بين مصر والسودان، إذ يلعب دورًا فى حركة نقل البضائع والركاب منذ افتتاحه قبل 6 سنوات.