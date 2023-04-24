باحثة بمركز الفكر: مصر حريصة على أبنائها بالسودان وتدير الوضع باحترافية

جدة - نرمين السيد - وقالت نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصرى للفكر فى تصريحاتها لـ "القاهرة الإخبارية" اليوم: "الدولة المصرية حريصة على أبنائها فى السودان وتدير الوضع باحترافية شديدة".

وأكدت الباحثة نيرمين سعيد، أن مصر تدير وواصلت، أن مصر حريصة كل الحرص على توجيه رسالة للعالم، أنها حريصة تمام الحرص على أبنائها، وما تم ينم عن رعاية خاصة لأبنائها.

وتابعت، أن المواطن المصرى هو ركيزة العمل وأنه موضوع فى حسابات الدولة المصرية المصرية كأولوية فى تلك الأزمة.هذا الملف بطريقة شديدة الاحترافية، كما أنها تعمل على ضبط الحدود من الناحية الأمنية بشكل احترافى.