التعليم تحدد ضوابط تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين 2023.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 03:30 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات تغير المسمى الوظيفي للعام الدراسي 2023/2022، لأعضاء هيئة التدريس، موضحة أنه لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الحاصلين على تربية شعبة تعليم ابتـدائي أو شعبة تعليم أساسـي مـن المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية.

وأكدت الوزارة، أنه من أبرز ضوابط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين للعام الدراسي الحالى هى:

- أن تكون الملفات مستوفاة وتكون الإمضاءات بتواريخ حديثة لعام 2023م.

- يتم قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي طبقا للتخصص على الكادر.

- لا يجوز التغيير للمعلمين الحاصلين على تربية شعبة تعليم ابتـدائي أو شعبة تعليم أساسـي مـن المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية.

- لا يجوز التغيير من مادة إلى مادة إلا حالة الحصول على مؤهل عال تربوي جديد للمادة المراد النقل إليها.

- يجوز التقدم للتغيير من أخصائي أو أمين مكتبة إلى مادة دراسية والعكس إذا كان المؤهل مناسباً للتغيير طبقا لوصف كل مادة.

- يجوز النقل من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى إذا كان المؤهل مناسب.

- لا يجوز التغيير للمعلمين المثبتين على صناديق خاصة إلا بعد حصوله على كادر المعلم.

- لا يجوز التغيير من المرحلة الابتدائية إلى مراحل أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات متتالية على انتدابه بداية من سنوات 2020/2021 ، 2021/2022 ، 2022/2023 متصلة، ومن يعمل بمدرسة تعليم أساسي يحضر جداول ثلاث سنوات متتالية بكامل نصابه معتمدة من الموجه الأول للمادة سنوات.

- يتم تبليغ المعلمين الذين تم الموافقة المبدئية عليهم من قبل الوزارة ومتابعة موقع الأكاديمية المعرفة الاختيار وعدم تقدمهم مرة أخرى بطلبات لهذا العام 2023.

- على المعلمين الذين قاموا بتغيير المسمى من عام 2012 حتى عام 2018 التقدم من جديد بطلبات تغيير المسمى الوظيفي جديدة لهذا العام 2023 .

- يكون التغيير في ضوء العجز للمادة، والتخصص، والمرحلة، والوظيفة المراد النقل إليها.