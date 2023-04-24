”الهجرة” و”القومي للمرأة” ينفذان حملات طرق الأبواب بمحافظتي الدقهلية والغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 03:29 مساءً - السفيرة سها جندي: الانتهاء من توعية 260 ألف مواطن بـ٢٩ قرية في 6 محافظات

في إطار تنفيذ وزارة الهجرة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تستكمل المبادرة تنفيذ حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية لمحافظاتي الغربية والدقهلية في إطار جهود الدولة للخد من مخاطر الهجرة غير الآمنة وتوفير البدائل الآمنة، ويأتي اختيار المحافظات من ضمن الأكثر تصديرا للهجرة الغير شرعية، استكمالًا لأعمال التوعية التي تمت مؤخرا بمحافظات الشرقية، أسيوط، قنا، سوهاج، الأقصر، والمنوفية.

من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن أهمية تنفيذ حملات طرق الأبواب، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة على الدور الإيجابي لتلك الحملات في الوصول لشرائح متعددة من المرأة المصرية في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، مشيرة للتأثير الكبير لحملات طرق الأبواب التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث إن المرأة على رأس الفئات المستهدفة لكونها صاحبة التأثير في قرار أبنائها نحو الهجرة غير الشرعية أو العكس، ولذلك كان استهداف توعيتها أمرا ضروريا وهذا ما نحرص على تنفيذه بشكل يناسب طبيعة المرأة في هذه القرى.

وتلقت وزيرة الهجرة تقريرًا يتضمن نتائج حملات رفع وعي السيدات للمشاركة في التصدي لهجرة الأزواج والأبناء غير الشرعية، وعرض الآثار المترتبة على الهجرة غير الشرعية والمشاكل الناجمة عنها، وكذلك توضيح البدائل المتاحة وطرق الهجرة الآمنة خلال الشهور الماضية، حيث استطاعت الحملة استهداف عدد (260430) سيدة من خلال القيام بعدد (144.986) زيارة منزلية على مدار أيام الحملة على مستوى 6 محافظات بإجمالي (23 مركزا شملت 29 قرية).

وسبق الحملة تدريب الرائدات من قبل مدربي وزارة الهجرة لمدة يومين على رسائل الحملة للقيام بدورهن الإيجابي في نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها، وتم تنفيذ 6 تدريبات لفريق العمل الميداني بالمحافظات استهدف تدريب (640) منهم [600 رائدات / 21 أعضاء الفروع / 19 موظفي الفروع، للقيام بعمليات التوعية، كما تم تنفيذ برنامج ريادة الأعمال من خلال عقد 6 تدريبات بالمحافظات استهدفت 150 سيدة.

وانطلق تعاون وزارة الهجرة مع المجلس القومي للمرأة في مبادرة "مراكب النجاة" منذ ثلاث سنوات، من خلال القيام بحملات تستهدف تدريب الرائدات الريفيات على أهداف المبادرة، بهدف قيامهن بحملات لطرق الأبواب لرفع وعي المرأة التى هي الأم أو الأخت أو الجدة أو الزوجة، بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بجهود الدولة للحد من هذه المخاطر، خاصة أن المرأة تلعب دورا كبيرا في إقناع الأبناء والرجال داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل والخارج.