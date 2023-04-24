إكسترا نيوز تبرز جهود الدولة لعودة المصريين من السودان

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وأبرزت فضائية إكسترا فى إنفوجراف جهود الدولة لعودة المصريين من السودان كالتالى:
وشهد معبر أرقين خلال الساعات الماضية استقبال عشرات الحافلات، والتى تقل مصريين وغير مصريين، لنقلهم إلى الأراضى المصرية فى إطار جهود الدولة لحماية أبنائها، واستقبال ضيوفها.
ووصل عدد من الطلاب المصريين، والعمال، إلى معبر أرقين، ومن المقرر نقلهم إلى أسوان، ومنها إلى المحافظات المختلفة كل بحسب إقامته.
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