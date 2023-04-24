أخبار مصرية

إكسترا نيوز تبرز جهود الدولة لعودة المصريين من السودان

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بسنت فاروق 2023-04-24 14:19 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - تضع الدولة المصرية أبناءها كأولوية قصوى وتسخر جميع إمكاناتها فى سبيل ذلك، وبتوجيهات من الرئيس السيسى تتابع الأجهزة المعنية عملية إجلاء المصريين من السودان، إذ تستمر السفارة المصرية والقنصليات بالسودان فى التنسيق لتأمين عملية إجلاء المصريين تباعا.

وأبرزت فضائية إكسترا فى إنفوجراف جهود الدولة لعودة المصريين من السودان كالتالى:

وشهد معبر أرقين خلال الساعات الماضية استقبال عشرات الحافلات، والتى تقل مصريين وغير مصريين، لنقلهم إلى الأراضى المصرية فى إطار جهود الدولة لحماية أبنائها، واستقبال ضيوفها.

ووصل عدد من الطلاب المصريين، والعمال، إلى معبر أرقين، ومن المقرر نقلهم إلى أسوان، ومنها إلى المحافظات المختلفة كل بحسب إقامته.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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