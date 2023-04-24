الهلال الأحمر يقيم مركز خدمة إغاثى إنسانى عبر معبر أرقين الحدودى

جدة - نرمين السيد - أقامت فرق الهلال الأحمر المصرى، مركز خدمة إغاثى إنسانى عبر معبر "أرقين " الحدودى، على الحدود المصرية السودانية، استمرارا لجهودهم فى خدمة الإنسانية، ومن منطلق الدور الأساسى المعنى به وقت الأزمات والكوارث.





ويشمل مركز الخدمة الإغاثى على خدمات الدعم النفسى والأدوية والوجبات الغذائية الخفيفة ووسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم، كما تقدم كذلك الفرق الدولية خدمة الإسعافات الأولية للعابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكن العابرين من الوصول إلى الجهة التى يرغبون فى الوصول إليها، بالإضافة إلى إعادة الروابط العائلية.

كما أقام الهلال الأحمر المصرى نقطة التقاء للعابرين بفرع الهلال الأحمر المصرى بمحافظة أسوان لتكون مهيأة لتقديم الخدمة اللازمة حال وصول العالقين إلى أسوان.

وفى هذا الصدد يتم التنسيق والتواصل على مدار الساعة بين الهلال الأحمر المصرى وبين العديد من الشركاء المعنيين بتلك الأزمة منها الهلال الأحمر السودانى، ومكتب الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بدولة السودان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصر والسودان، وذلك من أجل تنسيق الجهود وبحث سبل تقديم الخدمة الإنسانية فى تلك الأزمة.

كما تم نشر الآليات اللازمة للتواصل مع الهلال الأحمر السودانى والمصرى، لتذليل العقبات للمواطنين السودانيين أو الجاليات الأخرى بالسودان.

يأتى ذلك أيضا بالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية بالسودان فى محاولة لتخفيف حدة المعاناة وتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين من الأزمة.

كما يبحث الهلال الأحمر المصرى حاليا مع نظرائه من الحركة الدولية ما يمكن أن يؤدى إليه الوضع الحالى فى حالة استمرار الاضطرابات وكيفية تفعيل الممرات الآمنة، فضلا عن التنسيق والتواصل مع جمعيات الصليب الأحمر فى دولتى "جنوب السودان وتشاد" حال وجود بعض الطلاب المصريين أو العالقين فى تلك الدول.

ويتابع الهلال الأحمر المصرى الموقف عبر غرفة العمليات المركزية به والتى تعمل على مدار الساعة فى تتلقى البلاغات والاتصالات من كافة الأطراف التى تحتاج إلى مساعدة، والتعامل مع تلك البلاغات بما يضمن تقديم خدمة إنسانية فعالة.