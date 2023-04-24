خاص- إشادة بسرعة الإجراءات.. حافلة تقل سودانيين لبلادهم تعبر ميناء أرقين

جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا دوت الخليج، لحظة دخول حافلة سودانية لميناء أرقين، تقل عددا من المواطنين السودانيين.

ووفرت السلطات المصرية، كافة التسيهلات للقادمين إلى ميناء أرقين، حيث نالت تقدير المترددين على الميناء، والذين قدموا شكرهم للدولة.

وفى وقت سابق، وصل عدد من الطلاب المصريين، والعمال، إلى معبر أرقين، ومن المقرر نقلهم إلى أسوان، ومنها إلى المحافظات المختلفة كل بحسب إقامته.

ولقيت سرعة إنهاء الإجراءات استحسان الطلاب المصريين، والمواطنين السودانيين من قررا الانتقال إلى مصر، وقدموا شكرهم لمؤسسات الدولة.