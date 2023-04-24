شرق الدلتا للكهرباء تسطر إنجازات جديدة بنطاق شمال وجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء نجحت منذ عام 2018نقل وحدتين غازيتين بقدرة اسمية "25 م.وات" لكل وحدة من محطة توليد كهرباء شرم الشيخ إلى محطة المساعيد الغازية لحل مشكلة الاظلام التام "Black Start" بمدينة العريش.





وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن فى2021 تم إنشاء محطة تخفيض وفلترة وقياس الغاز الطبيعى داخل محطة توليد كهرباء العريش وتوصيلها بالوحدات الغازية المنقولة من محطة توليد كهرباء دمياط الجديدة الى محطة توليد كهرباء العريش بالغاز الطبيعى كوقود أساسى.

وأشارت إلى أنه فى 2022 تم نقل وحدتين غازيتين بقدرة اسمية "125 م.وات" لكل وحدة بقدرة إجمالية "250 م.وات" من محطة توليد كهرباء دمياط الجديدة الى محطة توليد كهرباء العريش البخارية وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية محافظة شمال سيناء وتوفير الطاقة الكهربية للمشاريع المستقبلية، موضحة أنه تم نقل وفك وتركيب وتشغيل عدد "2" وحدة تحلية للمياه بمشتملاتها من موقع محطة كهرباء البرلس إلى موقع محطة كهرباء العريش وذلك لتوفير المياه لزوم الوحدات الغازية المنقولة من محطة كهرباء دمياط الجديدة الى محطة كهرباء العريش.

وفى نطاق محافظة جنوب سيناء، أكدت أنه فى عام 2015 تم تنفيذ مشروع توسعة محطة توليد كهرباء شرم الشيخ بإضافة عدد "6" وحدات غازية من انتاج شركة GE موديلLM6000PC بقدرة اسمية "48 م.وات " لكل وحدة بقدرة إجمالية "288 م.وات" ضمن الخطة الإسعافية الثالثة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمجابهة الأحمال المتزايدة وتقليل طرح الأحمال من الشبكة الكهربية وتأمين التغذية لمدينة شرم الشيخ السياحية.

ونوهت إلى أنه فى عام 2017 تم إنشاء محطة تخفيض وفلترة وقياس الغاز الطبيعى داخل محطة توليد كهرباء شرم الشيخ الغازية وتوصيلها بشبكة الغاز الطبيعى لتشغيل الوحدات بالغاز الطبيعى كوقود أساسى مع وجود السولار كوقود احتياطى للمساهمة فى تقليل الانبعاثات CO2، كما تم إنشاء حوش مفاتيح GIS جهد 220/66/11 ك.ف داخل محطة توليد كهرباء شرم الشيخ الغازية لاستيعاب القدرات الكهربية المضافة للشبكة فى مشروع التوسعة والتحكم فى سريان الطاقة الكهربية والمحافظة على إستقرار الشبكة الكهربية واستمرارية التغذية.

وأوضحت أنه تم خلال عام 2022 المشاركة فى فعاليات مؤتمر المناخ العالمى "COP27" مشاركة فعالة وذلك بتجهيزوتجربة تشغيل الوحدة الغازية الأولى بمحطة توليد كهرباء شرم الشيخ بوقود خليط من الهيدروجين والغاز الطبيعى بنسبة "5%" لتقليل الانبعاثات الغازية.