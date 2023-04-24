أطقم طبية وتسهيلات للعودة.. ماذا قدمت مصر عبر معبر أرقين؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقدمت مؤسسات الدولة المصرية تسهيلات كبيرة لتسهيل دخول المواطنين عبر معبر أرقين، فضلا عن انتشار فرق طبية من الهلال الأحمر لتقديم الرعاية اللازمة لجميع القادمين إلى مصر سواء من المواطنين المصريين أو جنسيات أخرى فرت من مختلف المدن السودانية من بينهم أيضا الطلاب الدارسين فى الخرطوم.

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