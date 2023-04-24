جدة - نرمين السيد - كشف عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر أرقين، مستجدات نقل المصريين من السودان إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن أغلب الطلاب غادروا بالفعل، ويتبقى عدد من السودانيين من المقرر نقلهم إلى أسوان.





وأكد أن الطلاب قدموا الشكر للمؤسسات المصرية، مشيرا إلى أن مجموعة من الشابات المصريات وصلن قبل قليل إلى المعبر بعد أن ضربن مثلا رائعا فى امتلاك القوة للتعامل مع تداعيات الأزمة السودانية، وتحركن من العاصمة الخرطوم صوب الحدود، وكل منهن حكت عن تجربة خاصة، وكم كانت الظروف صعبة. وأشار إلى حديث عدد من السيدات من أهل السودان، وكم عانين خلال الفترة الأخيرة لا سيما وأنهن تواجدن فى أماكن الاشتباكات. وشدد على أن الأسر السودانية قدموا كل التحية للدولة المصرية على حسن الاستقبال منذ اللحظات الأولى إلى معبر أرقين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إكسترا نيوز: وصول مجموعة من الشابات المصريات إلى معبر أرقين (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.