حالة استنفار قصوى.. «إكسترا نيوز» ترصد جهود الدولة لإعادة الطلاب من السودان

جدة - نرمين السيد - وقال عوض الغنام، هناك حالة من الاستنفار القصوى من جميع أجهزة الدولة لاستقبال المصريين، وكل التجهيزات تمت على قدم وساق منذ أيام لاستقبال هؤلاء الشباب.

وأضاف أن هناك تجمعات كبيرة من الحافلات لنقل الطلاب المصريين وأيضا السودانيين وبعض الرعايا الأجانب وستذهب مباشرة إلى أسوان ثم إلى أحد المواقف التى تم تجهيزها كمحطة نهائية تصل إليها الأتوبيسات السودانية، ثم يستطيع أى مواطن أن يذهب إلى بيته بوسيلة النقل التى يختارها.

وأكد أن هناك استعدادات لوجيستية فى معبر أرقين لتقديم كافة الخدمات اللازمة، مشيرا إلى أن غالبية الطلبة المصريين العائدين يدرسون بكليات طبية رصدوا حجم الانهيار الذى تم فى المؤسسات الطبية من خلال مدرسيهم.

وأشار أيضا لى وجود فرق من الهلال الأحمر بمنطقة معبر أرقين، تحسبًا لأى طارئ وتقديم الخدمات اللازمة.