مراسل القاهرة الإخبارية: الأسر السودانية توجه الشكر للرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر أن الأسر السودانية التى قررت الانتقال إلى مصر، بينت أن ذلك لشعورهم بالأمان فيها وليس لقربها من الحدود.
وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن المعبر استقبل 90 حافلة نقل جماعى تنقل مصريين وجنسيات أخرى، فى إطار إعلان وزارة الخارجية استعدادها للتعاون مع الدول الأخرى لنقل رعاياها.
وأوضح أن معبر أرقين لا زال يشهد حتى الساعة وصول مواطنين مصريين، وأشخاص من مختلف الجنسيات الأخرى، مؤكدا أنه يقدم خدمات طبية وإنسانية للجميع.
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