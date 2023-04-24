القاهرة الإخبارية: عشرات الحافلات داخل معبر أرقين لنقل القادمين من السودان

جدة - نرمين السيد - قال مصطفى عبدالفتاح، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين الحدودى بين مصر والسودان، إن المعبر يشهد تواجد أطقم طبية كاملة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للعائدين من السودان.





وأضاف "عبدالفتاح" فى رسالته، أن المعبر يشهد عودة الكثير من الطلاب الذين كانوا يدرسون فى السودان، وتوجد عشرات الحافلات داخل المعبر لنقل القادمين من السودان إلى الأراضى المصرية. وأوضح أن الدولة المصرية توفر جميع الخدمات من خلال المعبر؛ لتسهيل عودة المصريين من الأراضى السودانية، بالإضافة إلى العديد من الجنسيات، وأكد أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الخارجية المصرية و4 دول لإجلاء رعاياها عبر المعبر، فى ظل استمرار الهدنة للأطراف السودانية، مضيفًا أن هناك العشرات من حافلات نقل الركاب تعمل على مدار 24 ساعة، وسط متابعة مستمرة من الدولة المصرية.

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