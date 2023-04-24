حياة كريمة.. الصحة تطلق قافلة طبية إلى الشرقية

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جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية : "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال ـ الباطنة - الأنف والأذن ـ العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية"، وخدمات الأشعة والتحاليل.
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تطبيق المعايير الدولية للمدارس المعززة للصحة، بـ12 محافظة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمة الصحة العالمية، حيث تم اختيار مصر لتطبيق المعايير الدولية للمدارس المعززة للصحة ضمن 5 دول بقارة إفريقيا.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى إجراء الزيارات الميدانية دوريًا لتقييم ومتابعة تنفيذ تلك المعايير بالمدارس المختارة، والتى تهدف إلى جعل المدرسة مكانًا يحسن من صحة الأطفال، ويحد من الممارسات الصحية الضارة، مع متابعة الفحوصات الطبية والتطعيمات والتغذية السليمة للطلاب، ومراقبة اشتراطات الأغذية بالمثقف المدرسى، فضلاً عن حث الطلاب على إتباع نظم الحياة الصحية السليمة، وممارسة الأنشطة الرياضية.
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