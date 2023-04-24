إبراهيم الجارحى: الريادة الفنية بمصر حق أبدى لا ينازعه منازع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكد الإعلامى إبراهيم الجارحى، خلال تقديمه برنامج "بالمنطق" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الموسم الرمضانى صنع فى مصر، مؤكدا أن الريادة الفنية بمصر حق أبدى لا ينازعه منازع. وأوضح، أنه حتى الآن الواقع يقول إن المصريين هم أصحاب الريادة الديناميكية فى مختلف الفنون، وتحديدا المسرح والسينما والتلفزيون.

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