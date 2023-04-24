وزير الأوقاف: الحفاظ على كيان الدول مطلب دينى ووطنى وإنسانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبر صفحته على تويتر، أن الإخلال بأمن الوطن أو التجاوز فى حقه إخلال كبير بمقاصد الشرع الشريف، فحيث تكون مصالح البلاد والعباد المعتبرة يكون شرع الله، والله لا يحب الفساد ولا المفسدين الدين يعيثون فى الأرض فسادا .
وأوضح، أن من يسعى فى هدم الدول غير مبالٍ بمعاناة أبنائها لابد أن تدور عليه الدوائر وإن طال الزمن لأن دماء الأبرياء ودعوات المكلومين تلاحق من أجرم فى حقها ولو فى قبره.
واختتم أن الحفاظ على كيان الدول مطلب دينى ووطنى وإنسانى وأمن الناس فى أوطانهم يجب أن يكون فوق أى اعتبار أو منافع على حساب معاناتهم.
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