الأرصاد تكشف ظاهرة جوية فى طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه تقل كثافتها اليوم ولكن لا يخلو جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر من فرص لسقوط الأمطار تكون رعدية أحيانا. كما تكون الأجواء مائلة للحرارة نهارا على شمال البلاد ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 29 درجة والصغرى 17 درجة.

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