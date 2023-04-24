«المصريين الأحرار»: الدولة أدارت الأزمة فى السودان بأعلى درجات الرصانة

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بكافة الجهود المضنية التى تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة المؤسسات معنية لتحقيق الحماية الكاملة وعودة رعاياها من أرض السودان مما يعكس قدرة أم الدنيا ورجالها حماية أرضها وأبنائها فى كل الظروف وعلى كافة الأراضى.





وأكد، أن الدولة المصرية أدارت الأزمة باعلى درجات الرصانة والهدوء من موقعها الحاضن لكافة الأشقاء الجوار، لم تكتفى بحماية رعاياها فحسب بينما تدعو للتهدئة وتمارس دورها الريادى فى وقف نزيف الدم ووقف حالة الدمار.

وأشار إلى أن مصر رئيسا ومؤسسات وشعب شاغلها هو التهدئة وارساء دعائم استقرار السودان ولذا تبادر بالوساطة فى حل الأزمة ووقف وتيرة الصراع الذى ينعكس سلبا على عموم الشعب الشقيق

وأكد أن الحزب أنه يدعم خطوات ومساعى القيادة المصرية الرشيدة فى الدعوة والوساطة للتهدئة ووقف سلسلة الصراع فى دولة شقيقة نتمنى لها السلام والاستقرار والرخاء