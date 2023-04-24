القاهرة الإخبارية: معبر أرقين يعمل بشكل مستمر لخدمة القادمين من السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنه يوجد تسهيلات كبيرة لعودة القادمين من السودان، سواء مواطنين محليين من السودان، أو مصريين بالإضافة إلى مختلف الجنسيات الأخرى.

وأشار إلى أنه يوجد العديد من المعابر بين السوادن ومصر، مثل معبر حلفا وقسطل وأرقين وأشكيت ومعبر حدربة بالقرب من حلايب وشلاتين.