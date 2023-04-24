القاهرة الإخبارية- خبير علاقات دولية: مصر تقدم دورا متميزا فى إجلاء رعاياها

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور أسامة السعيد خبير العلاقات الدولية، بالدور المصرى فى إجلاء الرعايا من السوادن وسط الظروف الدقيقة التى يمر بها، فى ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش الوطنى السودانى وميليشيا الدعم السريع.





ولفت "السعيد"، خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الدور المصرى المتميز، إلى أن استمرار الاشتباكات للأسبوع الثانى على التوالى، أجبر الدول أن تتحرك من أجل إجلاء رعاياها من هذه الاشتباكات العنيفة.

وأشار إلى أن هناك تقديرات نشرت خلال الأيام الماضية، تشير إلى أن الوضع الأمنى فى السودان لن يتغير فى أمد قصير، وبالتالى كان لابد على العديد من الدول البدء فى خطوات إجلاء رعاياها عبر طرق بديلة.