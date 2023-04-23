إكسترا نيوز ترصد جهود الهلال الأحمر المصرى بمعبر أرقين الحدودى

جدة - نرمين السيد - وأكد أحد أعضاء الهلال الأحمر المصرى، إنه كان متواجد فى تجربة سابقة مع الهلال الأحمر بمعبر رفح، مشيرًا إلى أن أعضاء الهلال الأحمر يكونوا هم أول استجابة لتقديم المساعدات على المعابر الحدودية سواء طبية أو غذائية.

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