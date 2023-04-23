جدة - نرمين السيد - قال لطفى غيث مدير مركز العمليات بالهلال الأحمر المصرى، إن الهلال الأحمر متواجد منذ بداية الأزمة ويقدم خدماته على عدة مراحل ومن أهمها رفع حالة الاستعداد وهذا ما تم منذ لحظة بدء الأزمة فى المحافظات الحدودية التى ستقدم الاستجابة إلى المنطقة.





وأكد لطفى، خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، من معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية، أنه تم توجيه مجموعة من الفرق إلى المعبر تعمل بلا انقطاع فى شكل ورديات بحيث نقدم الخدمات الإنسانية والطبية، وحقائب النظافة الشخصية والوجبات الجافة والعصير، وخدمات الدعم النفسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «إكسترا نيوز» ترصد التسهيلات بمعبر أرقين الحدودى لعودة القادمين من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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