فان دايك: محمد صلاح أسطورة ستحظى بتقدير على المدى البعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 09:30 مساءً - تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول عن الدولي المصري محمد صلاح مشيداً بالمستويات التي يقدمها الفرعون مع الريدز خلال الفترة الحالية وقدرته على قيادة الفريق لتحقيق فوز قوي أمام نوتينجهام فورست في المباراة التي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدفين.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الثالث والحاسم في نتيجة المباراة ليواصل سجله التهديفي الرائع خلال الموسم الحالي مع الريدز.

وقال فيرجيل فان دايك في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "سينظر إلى مو على أنه أسطورة بالتأكيد، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، في مرحلة لاحقة، أعتقد أن الأشياء التي قام بها ستحظى بتقدير كبير من العالم الخارجي".

واصل فان ديك عن محمد صلاح قائلاً: "بالنسبة لنا، نحن نقدر كل ما يفعله يومًا بعد يوم، نرى كل العمل الشاق الذي يقوم به".

وعن ديوجو جوتا أوضح فان ديك: "من المهم بالنسبة لدييجو وكذلك للنادي أن يواصل التسجيل. لقد شكلنا تهديدًا كبيرًا من الركلات الثابتة وكان ذلك جيدًا لأننا نتدرب عليها كثيرًا ، خاصة يوم الجمعة. نحن محظوظون للغاية ، لأننا نذهب إلى هناك ونؤدي أداء لصالح أحد أكبر الأندية في العالم".

وأكد فان ديك: "هذا الموسم ربما كان عليك في بعض الأحيان تذكير نفسك بأننا محظوظون حقًا. الكل يريد الفوز ، لا أحد يريد أن يرتكب الأخطاء ويخسر ، وقد حققنا نجاحًا كبيرًا على مر السنين".

تابع فيرجيل فان ديك: "نحن بحاجة فقط للعثور على هذه الفرح. أنا بالتأكيد سعيد ومثير للدهشة لوجودي هناك ، محاولًا الحصول على نتائج جيدة والركض معًا".

وشدد فان ديك: "إنه شيء يجب الاستمرار في البناء عليه. دعونا نبقى إيجابيين ، ونجد بعض الاتساق ونحاول الاستمتاع ببقية الألعاب".

وعادل محمد صلاح رقم أسطورة ليفربول روبي فاولر برصيد 183 هدفا عبر التاريخ لنادي ليفربول، ليكون سادس الهدافين التاريخيين للنادي، ويصبح على بعد 3 أهداف فقط لمعادلة رقم الأسطورة ستيفن جيرارد صاحب الـ186 هدفا يحتل بهم المركز الخامس.

محمد صلاح أحرز أهدافه مع ليفربول خلال 298 مباراة، فيما جاءت أهداف فاولر مع ليفربول خلال 369 مباراة، في حين يتصدر إيان راش ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 346 هدفا.

وقال محمد صلاح في تصريحات عقب اللقاء: "لم أتوقع صعوبة المباراة، ولكن بعد أول ربع ساعة كان فريق نوتينجهام فورست منظم دفاعيًا، خروجهم بالكرة كان رائعًا، لكن نجحنا في النهاية في تحقيق النقاط الثلاث".

وعلق صلاح على معادلة فاولر: "بالتأكيد هذا أمر رائع، أن أفعل ذلك في 6 سنوات فقط وأتساوى مع أسطورة في تاريخ النادي، أمر أفتخر به كثيرًا، وأتمنى مواصلة التسجيل وأسجل أكثر من الأهداف الذي سجلها هو".