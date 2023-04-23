125 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة فى ثالث أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم تقديم كافة وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدا بجهود العاملين بالحديقة، خصوصا خلال فترة الأعياد والإجازات.
وأضاف أن إدارة حديقة حيوان الجيزة اتخذت كافة الإجراءات لتسهيل دخول الزائرين، مشيرا إلى أن الحديقة فتحت أبوابها التسعة منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، بسعر خمسة جنيهات للتذكرة.
وأشار إلى أن جميع العاملين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير كافة وسائل الراحة حتى يستمتع الزائرون بإجازاتهم، وأوضح أنه تم دخول عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة، مشيرا إلى أن كل الحيوانات القادمة للحديقة تتم بنظام التبادل فقط بدون تحميل أى أعباء مالية.
ولفت رجائى إلى أنه تمت زيادة عدد اللافتات الإرشادية والخرائط كدليل للحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية الخاصة بالحديقة أثناء الزيارة.
يشار إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة تتميز بالتنوع فى الحياة البرية، والتى تشمل على 4281 فصيلة من الحيوانات والطيور والزواحف، من ضمنها 3 آلاف نوع من الطيور و369 نوعا من الزواحف وبقية السلالات من الثدييات.
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