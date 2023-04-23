سامح شكرى ووزير خارجية جزر القمر يبحثان تطورات الأزمة السودانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 08:24 مساءً - تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد، من وزير خارجية جزر القمر "ظهير ذو الكمال" للتشاور والتنسيق بشأن تطورات الأزمة السودانية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاتصال يأتى في إطار رئاسة جزر القمر الحالية للاتحاد الأفريقي، وحرص رئاسة الاتحاد علي التشاور مع دول جوار السودان بشأن سبل إنهاء الازمة الراهنة التي تمثل تحدياً بالغاً للسلم والأمن فى القارة الإفريقية.

وأوضح أبو زيد، أن الطرفين أعربا خلال الاتصال عن قلقهما البالغ من عدم الالتزام بالهدنة في السودان والخروقات المتعددة لوقف إطلاق النار، وهو ما يعرض المدنيين والجاليات الأجنبية لمخاطر كبيرة ومتزايدة علي النحو الذي كشفت عنه مجريات الأحداث خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري حرص علي إحاطة نظيره القمري ببدء مصر إجراءات إجلاء مواطنيها من السودان، مستعرضاً الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل تشجيع الأطراف علي التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق. كما أكد وزير الخارجية على ضرورة استماع الطرفين لصوت المنطق والتعاطي بصورة إيجابية مع كافة الجهود الهادفة للتهدئة من أجل تجنيب السودان نتائج كارثية لهذا الصراع.