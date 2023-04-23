وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام منظمة التعاون الإسلامى

جدة - نرمين السيد - وقد أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الطرفين شددا على ضرورة الالتزام بالهدنة فى السودان، حيث أعربا عن الأسف الشديد للخروقات التى تمت لوقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكرى استعرض الجهود التى تبذلها مصر فى مختلف المحافل وعلى المستوى الثنائى من أجل دعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار، مشيرا إلى بدء مصر إجراءات إجلاء المواطنين المصريين من السودان.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة تجاوب الطرفين مع كافة الجهود الهادفة للتهدئة حقنا لدماء الشعب السودانى الشقيق.