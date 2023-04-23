مظاهر الفرحة فى ثالث أيام العيد فى الحديقة الدولية

جدة - نرمين السيد - وتنوع الإقبال بين الأسر والشباب للاحتفال بعيد الفطر المبارك. وتم تخصيص برامج ترفيهية للأطفال منها فقرات الدى جى والأراجوز وقطار الطفطف، كما استقبلت حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الأطفال، وكذلك مدينتى الألعاب الترفيهية بالحديقة والألعاب المائية.

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