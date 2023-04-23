برشلونة يعزز صدارة الدوري الإسباني بفوز صعب على أتلتيكو مدريد.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 06:30 مساءً - حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

وجاء هدف برشلونة الوحيد فى الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول عبر اللاعب فيران توريس من خلال تسديدة على حدود منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة عزز فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 76 نقطة، وبفارق11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف برصيد 65 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.برشلونة ضد أتلتيكو مدريد



ودخل برشلونة المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تير شتيجن/ الدفاع: كوندي، أراوخو، إريك جارسيا، ماركوس/ الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، جافي/ الهجوم: رافينيا، فيران، وليفاندوفسكي.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد على النحو التالي: حارس المرمى: يان أوبلاك/ الدفاع: كاراسكو، هيرموسو، خيمينيز، سافيتش، ومولينا/ الوسط: كوكي، ليمار، ودي بول/ الهجوم: كوريا، وجريزمان.

على الرغم من صدارة برشلونة لمسابقة الليجا بفارق 11 نقطة، إلا أن التعثر بالتعادل خلال أخر جولتين والخروج بنقطتين، تسبب في حالة من الإرتباك داخل صفوف البلوجرانا خاصة بعد فوز الملكي على فياريال وقادش، لذا عاد البارسا للإنتصارات اليوم من بوابة أتلتيكو مدريد.

يسعي فريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز إلي الفوز بلقب الدوري الاسباني، حيث لم يفوز نادي برشلونة، بلقب الدوري الإسباني منذ التتويج به موسم 2018-2019، حيث توج الريال بلقبين وحصول أتلتيكو مدريد على اللقب الثالث.

كان فريق برشلونة قد تغلب على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الدور الأول، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الليجا، ليكرر النتيجة في الدور الثاني.