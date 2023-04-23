برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. البارسا ينهي الشوط الأول متقدما 1-0 "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 06:30 مساءً - أنهى فريق برشلونة أحداث الشوط الأول من مباراته أمام أتلتيكو مدريد متقدما بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

وجاء هدف برشلونة في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول عبر اللاعب فيران توريس من خلال تسديدة على حدود منطقة الجزاء.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد



ودخل برشلونة المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تير شتيجن/ الدفاع: كوندي، أراوخو، إريك جارسيا، ماركوس/ الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، جافي/ الهجوم: رافينيا، فيران، وليفاندوفسكي.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد على النحو التالي: حارس المرمى: يان أوبلاك/ الدفاع: كاراسكو، هيرموسو، خيمينيز، سافيتش، ومولينا/ الوسط: كوكي، ليمار، ودي بول/ الهجوم: كوريا، وجريزمان.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 73 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الوصيف برصيد 62 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

على الرغم من صدارة برشلونة لمسابقة الليجا بفارق 11 نقطة، إلا أن التعثر بالتعادل خلال أخر جولتين والخروج بنقطتين، تسبب في حالة من الإرتباك داخل صفوف البلوجرانا خاصة بعد فوز الملكي على فياريال وقادش.

يسعي فريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز إلي تحقيق الإنتصار الليلة على أتلتيكو مدريد والخروج بالثلاث نقاط كاملة، من أجل تعزيز الصدارة وتجنب مسلسل نزيف النقاط خلال الجولات المقبلة من الليجا، وهو ما سيعيد الغريم التقليدي ريال مدريد إلي المنافسة على اللقب من جديد.

كما يتطلع تشافي مدرب برشلونة، إلي إنهاء الموسم الجاري بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر، بعد أن ودع مسابقة كأس الملك أمام الريال من الدور نصف النهائي.

ولم يفوز نادي برشلونة، بلقب الدوري الإسباني منذ التتويج به موسم 2018-2019، حيث توج الريال بلقبين وحصول أتلتيكو مدريد على اللقب الثالث.

على الجانب الأخر، يستهدف فريق أتلتيكو مدريد زيادة جراح برشلونة اليوم، بتعثر جديد قد يمنح الفرصة للريال في العودة للمنافسة على لقب الدوري الإسباني خلال أخر 9 جولات من عمر المسابقة المحلية.

يدخل فريق الأتليتي مباراة اليوم، ضد برشلونة بعد تحقيق 6 إنتصارات متتالية في بطولة الدوري الإسباني.

ويزاحم فريق أتلتيكو مدريد جاره الريال، على مركز الوصافة خلفًا لبرشلونة المتصدر، لذلك سيخوض مباراة اليوم بهدف تحقيق الثلاث نقاط.

كان فريق برشلونة قد تغلب على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الدور الأول، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الليجا.