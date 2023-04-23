محافظ الإسكندرية يوجه بمنع استغلال رواد الشواطئ ومعاملتهم بشكل غير لائق

وشدد الشريف - فى بيان اليوم الأحد - على المختصين بضرورة التعامل بحزم مع من يستغل المواطنين أو يعاملهم بشكل غير لائق، مؤكدا أن تكرار المخالفة سيعرض مستأجر الشاطئ لغرامة فورية تتضاعف بعد ذلك طبقا للقواعد.
وقام رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية الدكتور محمد عبدالرازق بالتعامل الفورى مع الشكوى الواردة على إحدى منصات التواصل الاجتماعى، والخاصة بسوء المعاملة والاستغلال من قبل أحد عمال شواطئ القطاع الشرقى بمنطقة المندرة.
وبرصد الشكوى قام رئيس قسم المتابعة بالتواصل مع الشاكية، وبعد التأكد من صحة الشكوى؛ تم إنذار مستأجر الشاطئ والعامل كعقوبة أولى خلال الموسم الصيفى الحالى، وذلك طبقا لبنود كراسة الشروط والتى تنص على أن المخالفة الأولى تستوجب الإنذار والثانية، والثالثة، والرابعة غرامة، ثم فسخ التعاقد ومصادرة التأمين والمنع من دخول المزايدات مرة أخرى.
وشدد عبد الرازق على مستأجرى الشاطئ بعدم استغلال رواد الشواطئ بأى شكل من الأشكال والالتزام بأسعار تذاكر الدخول ومجانية دورات المياه، والالتزام بعدم فرض أى إكراميات على الرواد، مؤكدا أن منظومة الشكاوى جاهزة لاستقبال كافة شكاوى واستفسارات رواد الشواطئ على أرقام التالية: أرقام الشكاوى بالقطاع الشرقى ( 01270746490 - 01289252668 -01119555946 - 01501297888) وأرقام الشكاوى بالقطاع الغربى (01225267276 - 01220030103- 01203986324 - 01222265034).
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