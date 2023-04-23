إقبال كثيف على حديقة حيوان فى ثالث أيام العيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستقبلت الحدائق والمنتزهات المصريين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط فرحة عارمة وأجواء مبهجة بين الأطفال، وتبادل التهانى والتقاط الصور التذكارية. وكشف الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والأسماك، أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت 103 ألف زائر خلال ثانى أيام عيد الفطر، بالإضافة إلى 60 ألف زائر أمس الجمعة ليبلغ إجمالى الزوار فى أول وثانى أيام عيد الفطر 163 ألف زائر.

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