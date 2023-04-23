توجيهات رئاسية جديدة بالتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، توجيهات برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية، بما يُمكِّن الدولة من التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز القطاعات المستهدفة - رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 527.9 مليار جنيه - %48.8 نسبة الزيادة المقررة فى موازنة الدعم والحماية الاجتماعية - 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية - 6 مليارات جنيه لدعم قطاع التأمين الصحى والأدوية - 119.4 مليار جنيه تم تخصيصها لدعم قطاع المواد البترولية - 28.1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات - 8 مليارات جنيه تم تخصيصها لدعم العلاج على نفقة الدولة - 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية - 10.2 مليار جنيه لدعم قطاع الإسكان الاجتماعى - 202 مليارات جنيه تم تخصيصها لدعم مساهمات صناديق المعاشات

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