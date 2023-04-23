رئيس الوزراء الهندى يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 04:26 مساءً - هنأ رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بحلول عيد الفطر المبارك.

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة- في بيان صحفي اليوم الأحد - أن رئيس الوزراء، أكد أن الشهر الفضيل، يذكرنا بقيم الأخوة والتلاحم.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن الهند ومصر من أقدم الحضارات ويربط بين شعبيهما علاقات تاريخية.

وأضاف ان البلدين دشنا مساراً جديداً للشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الهند في يناير 2023 للمشاركة كضيف رئيسي في احتفالات عيد جمهورية الهند.

وأشار رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أنه يأمل ويدعو من أجل أن يعم السلام والوئام والصحة والسعادة البشر في جميع أنحاء العالم في عيد الفطر المبارك .