صحة المنيا: انتشار القوافل والعيادات المتنقلة بالميادين والحدائق خلال العيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا انتشار القوافل الطبية والعلاجية والعيادات المتنقلة، بالميادين العامة وكورنيش النيل والحدائق والمتنزهات، ضمن خطة المحافظة واستعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حرصا على تقديم الخدمات للمواطنين.





وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إنه تم وضع خطة لتمركز العيادات المتنقلة بالأماكن العامة لاستقبال حالات الطوارئ، والتعامل معها مؤكدا توافر كل الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة لتقديمها للمواطنين بالمجان حيال استقبال أى حالات. وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الأطقم الطبية تتواجد بمرتكزات العيادات المتنقلة طوال إجازة عيد الفطر.

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