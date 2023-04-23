أرض الرسالات والديانات.. الدفاع تحتفل بالذكرى 41 لتحرير سيناء (برومو 4)

جدة - نرمين السيد - نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى عبر "يوتيوب"، "برومو" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، حول الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء، ضمت التأكيد على العمل على التنمية والبناء.





ووصفت القوات المسلحة شبه جزيرة سيناء بأنها "أرض الرسالات والديانات، وأرض الفيروز كلها خيرات وكنوز، ارتوت بدم ولادنا فى يوم النصر، والفرحة عمت كل مصر، يوم 25 أبريل، يوم ما اترفع على أرضها من تانى علم مصر". واختتمت القوات المسلحة البرومو قائلة: "25 أبريل عيد تحرير سيناء، ويتواصل البناء".

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