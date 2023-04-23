سيناء تصد الغزاة عبر العصور.. الدفاع تحتفى بالذكرى 41 لتحرير سيناء -برومو 3

جدة - نرمين السيد - وتكشف لقطات "البرومو 3" عن تاريخ أرض سيناء التى كانت بوابة الدفاع عن مصر منذ عهد الفراعنة، حيث جرت على أرضها حروب بالعجلات الحربية، مرورًا بالحرب ضد الغزاة الأجانب والتتار فى عصر الدولة الإسلامية، ثم حرب أكتوبر 1973، واستعادة الأرض من الغاصب الإسرائيلى.
كما يحتفى الفيديو بلقطات صناعة السلام وحرب المفاوضات التى خاضتها مصر لاستعادة آخر شبر من سيناء، وصولاً إلى الحرب ضد الإرهاب وتطهير الأرض المقدسة من براثن الإرهاب والتطرف.
كما يرصد الفيديو احتفالات خاصة لأهالى سيناء من البدو بعودة الأرض من المحتل، لحظة رفع العلم المصرى عليها، ثم عمليات التنمية المتواصلة التى تشهدها سيناء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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