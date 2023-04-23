إقبال كبير من الزائرين على المتحف القومى للحضارة المصرية خلال عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور غنيم لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأحد، أن المتحف واكب عيد الفطر بأنشطة مميزة تتضمن ورشا فنية وأنشطة خاصة للأطفال، بالإضافة إلى تقديم شرح ميدانى للزائرين على مدار الساعة.

وأشار إلى أن المتحف خلال شهر رمضان المبارك قام بعدد من الأنشطة والفعاليات بمناسبة الشهر الفضيل، والتى لاقت إقبالا كبيرا من الزائرين، وكانت تحت عنوان "بروح رمضانية"، بالإضافة إلى ورشة عمل لإعادة تدوير المخلفات وتنفيذ فانوس رمضان.

وأوضح أن المتحف يستعد لموسم السياحة الصيفية، بالإضافة إلى موسم العطلة الصيفية للمدارس والجامعات، حيث سيتم تقديم أنشطة خاصة بالطلبة تتضمن ورش عمل مخصصة لهم فى كافة المجالات، وهو ما سبق تقديمه ولاقى إقبالا كبيرا.

وأشار إلى أن المتحف استقبل خلال الفترة الماضية عددا من المسئولين الأجانب خلال زيارتهم لمصر ومنهم رئيس قبرص ووزير الثقافة السياحة الصينى.

كما لفت إلى أن المركز نظم مؤخرا الملتقى العلمى الثانى لمركز صيانة وترميم الآثار والذى شارك به عدد كبير من الباحثين والمتخصصين فى علوم صيانة وترميم الآثار، بجانب العديد من الفعاليات التراثية والفنية وآخرها فاعلية تراث الشرقية ، والتى تم

تنظيمها ضمن فعاليات تراث المحافظات المصرية المختلفة لتسليط الضوء على تراث هذه المحافظات ونشر الوعى الثقافى والسياحى والأثرى بين جميع فئات المجتمع.

وأوضح أن مجلس إدارة هيئة المتحف وافق على استخدام السماعات الخاصة بنظام المرشد الصوتى لزائرى المتحف داخل قاعة المومياوات الملكية، نظراً لعدم إمكانية تقديم الشرح داخل القاعة من قبل المرشدين السياحيين لأسباب ترجع للحفاظ على المومياوات ومعدلات ومدة التواجد داخل القاعة، على أن يبدأ تنفيذ الفكرة خلال الفترة المقبلة.